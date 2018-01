VIDEO: Ausencia de alumnos en las escuelas por baja temperatura.

Ausencia de alumnos en las escuelas por baja temperatura. Ausencia de alumnos en las escuelas por baja temperatura. Posted by Respuesta en Linea on Friday, January 19, 2018

Escuelas suspenden clases por ola de frío en noreste de México.

AGENCIA EFE
Publicado el 18 ene. 2018

México, 18 ene (EFE).- (Imagen: Martín Juárez Torres). Escuelas del estado de Tamaulipas, noreste de México, han suspendido clases o cerrado ante la inasistencia de alumnos por la ola de frío que causa temperaturas cercanas a los cero grados, informaron hoy las autoridades.

Las bajas temperaturas que trajo el frente frio numero 23, continua afectando al estado de Tamaulipas…Principalmente en el área educativa donde hasta se ha optado por la suspensión de clases.

Héctor Escobar Salazar// Secretario de Educación Estatal en Tamaulipas. “Suspendimos por indicaciones de protección civil en la zona fronteriza, ahí hicimos suspensión de labores, en el centro y sur bridamos el servicio a los niños que asistieron a la escuela que fue muy poco, en preescolar no tuvimos asistencia, en las primarias tuvimos alrededor de un 10 porciento y en secundarias quizá un 20 por ciento.”

Por segundo día consecutivo las escuelas de las ciudades fronterizas del norte del estado, permanecieron cerradas ante la inasistencia de alumnos.

Jorge Navarro Garza//Alcalde de Días Ordaz “Nosotros hemos seguido las indicaciones por parte de la secretaria de educación de que los niños no vayan a la escuela que no asistan y que sea la responsabilidad de los padres los padres de familia de mandarlos, nos interesa mucho la salud de los niños para que puedan continuar preparándose.”

Guillermina Morales//Madre de familia “Tratar de no sacarlos están muy fríos los días, Tenemos que salir porque hay que trabajar pero si no es necesario pues quedarnos en casa.”

La secretaria de educación en el estado dejo a la consideración de los padres de familia el enviar o no a sus hijos a la escuela si la temperatura en igual o menor a los 5 grados centígrados.

Héctor Escobar Salazar// Secretario de Educación Estatal en Tamaulipas. “Se atiende a los alumnos que van, procuramos que los maestros no adelanten en temas y no afecten las inasistencias de los niños o jóvenes que no pueden asistir a las escuelas y cuando es cero la temperatura o bajo la temperatura lo que hacemos es por supuesto que se suspendan clases.”

En el norte de Tamaulipas se han registrado algunas heladas con precipitación de agua nieve y temperaturas mínimas de hasta menos 2 grados con sensaciones térmicas de menos 7 grados.