Arranque de la Construcción de un Centro Comercial en Rio Grande

H. Camargo, Tam.- Rio Grande City Tx.- La alcaldes Leticia Peña Villarreal asistió este lunes como invitada de honor al arranque de la construcción de un centro comercial en la vecina ciudad de Río Grande que vendrá a ser un detonante económico en ambos lados de la frontera norte de Tamaulipas y el mágico Valle de Texas.

Acompañada por su hermana la presidenta del DIF Municipal Maribel Peña Villarreal felicitó a las autoridades e inversionistas del proyecto que vendrá a impulsar la economía de la H. Camargo por el aumento en el flujo de turistas nacionales provenientes de los estados de Nuevo León y Tamaulipas por este puerto fronterizo

Firmas comerciales como Ross, Chick-fil-A, Starbooks y Whtaburguer así como uno o dos hoteles estarán dentro del nuevo y ambicioso proyecto comercial que se ubica por el expressway 83 y Redwood St de Río Grande y que dará no solo servicio a los residentes del sur del mágico Valle de Texas si no también a los mexicanos que los visiten.

Durante su mensaje el mayor de la vecina ciudad de Rio Grande, dijo que los habitantes de ciudades como Monterrey, Gral Bravo, China, Cerralvo, Gral Treviño, Agualeguas del estado de Nuevo León y Ciudad Mier, Miguel Alemán Díaz Ordaz y la H. Camargo ya no tendrán que viajar hasta Mc Allen o Misión para realizar sus compras.

Durante la ceremonia la jefa del ejecutivo local tuvo la oportunidad saludar al congresista texano Henry Roberto Cuellar, al Juez del Condado Starr, Eloy Vera y al mayor de Río Grande City, Tx. Joel Villarreal entre otras destacados personalidades con quienes comparte la visión de que no hay muros que nos dividan sino ríos que nos unan.