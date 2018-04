Arranca ‘Pisando Fuerte’ para niños con pie plano.

Inicia el programa de salud ‘Pisando Fuerte’ con la participación aproximada de 300 niños de preescolar en una caminata simbólica realizada en la Unidad Deportiva ‘Benito Juárez. Los pequeños recibieron una medalla conmemorativa del Club Rotario de Nuevo Laredo.’

El programa dará atención especializada a preescolares que presentan condición de pie plano. Un médico y enfermero de la Dirección de Salud Municipal iniciarán las revisiones en los pies de los pequeños con un plantoscopio computarizado, a partir del 2 de mayo.

Este equipo eléctrico brinda la posibilidad de visualizar la presión plantar por medio de una plataforma de exploración, que consiste de un escáner que tiene como principal característica el soportar el peso de una persona para efectuar el rastreo.

Martin Mireles Garza, director del Instituto Municipal para el Desarrollo de la Salud, comentó que este padecimiento es causante de molestias en pies, rodillas y columna, y con el debido tratamiento se pueden disminuir estos problemas en niños.

“La detección, prevención de factores es lo principal para el gobierno municipal, en total son 43 jardines de niños, con un promedio de 7 mil menores, los que serán revisados. Vamos a ir kinder por kinder a revisar a cada niños, es una exploración rápida realizada por dos terapistas”, comentó el director de Salud Municipal.

Los niños con algún indicio de pie plano serán canalizados al Centro de Rehabilitación Integral (CRI), y se le brindaran plantillas y lo necesario para corregir su condición.

En el evento estuvieron presentes Dorina Lozano Coronado, primer síndica y representante del gobierno municipal, Marios Palos Garza, presidente de la Fundación ‘Palos Garza’, Hugo Santos, representante del Club Rotario de Nuevo Laredo, Diana Rodriguez Aguirre, preescolar jefatura de Sector No. 20, María del Socorro Pérez González, preescolar jefatura de Sector No. 1 y Alicia Díaz Avalos, preescolar jefatura de Sector No. 25.