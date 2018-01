Arranca ‘Autoempleo’ para emprendedores.

Da arranque el programa de Autoempleo con más de 200 asistentes, el cual es organizado por el gobierno estatal y municipal con el objeto de regenerar la confianza entre la ciudadanía para el establecimiento de nuevos negocios.

María Estela Chavira Martínez, secretaria de Trabajo en Tamaulipas y en representación del gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, dio inicio al programa estatal en el Centro Cívico de esta ciudad.

“Este es el primer municipio donde lanzamos la convocatoria para todas las personas emprendedoras que desean establecer un negocio, se les apoya con herramienta y maquinaria hasta por 25 mil pesos”, informó la funcionaria.

Por su parte, en representación del alcalde Enrique Rivas, la regidora Patricia Ferrara Theriot mencionó que este programa busca contribuir a la prosperidad de los ciudadanos.

“Hoy se siente el entusiasmo y las ganas de salir adelante, gracias a los neolaredenses que están buscando cómo generar sus propios proyectos. Este gobierno municipal desde su inicio hizo el compromiso de impulsar la competitividad de la economía neolaredense”, dijo la edil.

Apoyar la economía familiar y que estos proyectos se vuelvan fuentes de empleo es uno de los grandes beneficios que genera este programa.

Tal es el caso de Sergio Eduardo Domínguez Carrillo, quien acudió a la dirección de Pymes, lo apoyaron con un refrigerador y una estufa industrial para impulsar su negocio de alimentos ‘Las Cazuelas de mi Abuela’.

“Andaba sin empleo y quería iniciar un negocio digno de la comida mexicana y honrar a las abuelas, me acerque al programa de autoempleo y me ayudaron a impulsar mi negocio, además me dan asesorías de cómo estructurar bien mi proyecto para cumplir metas, lo que más me gusta es que ahora soy generador de empleo”, señaló Eduardo Domínguez.

También está Enrique Valenzuela Vargas, quien gracias a los apoyos que otorga este programa ya cuenta con una marca registrada en productos para el cuidado del cabello ‘Maracaró’.

“Acudí a muchas instancias y tienen un desconocimiento enorme de estos apoyos, me sorprende la asistencia de la gente para recibir el beneficio, yo de hecho lo sigo recibiendo, pues necesito adquirir maquinaria más grande para acercar mi producto a las cadenas de tiendas pues ya soy una marca registrada”, comentó el emprendedor.

El programa estará disponible hasta marzo para poder hacer la entrega de los recursos a los beneficiarios, no existe un límite de emprendedores, sin embargo buscan redoblar más de un millón de pesos en iniciativas en todo el estado para llevar estabilidad y armonía a las familias tamaulipecas.

Estuvieron presentes en el evento Rosalía Saldívar, delegada de Bienestar Social en el Estado; Fernando Torres Villarreal y Carlos Bulás Villarreal, regidores; Gerardo Treviño, director de Empleo y PyMES; Alexandro Perales Huerta, director general del Servicio Nacional de Empleo.