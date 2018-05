VIDEO: Aparece un cuerpo sin vida y con huellas de tortura en la vía pública en Reynosa.

Aparece un cuerpo sin vida y con huellas de tortura en la vía pública en Reynosa.

En un hecho violento más del día de hoy en Reynosa Tamaulipas, autoridades encontraron una persona sin vida en la vía pública.El cuerpo corresponde a un hombre con una edad aproximada de los 18 a 23 años, fue localizado en lateral norte del canal Guillermo Rodhe frente a colonia Las Camelias…Más información en: http://respuestaenlinea.info/aparece-un-cuerpo-sin-vida-y-con-huellas-de-tortura-en-la-via-publica-en-reynosa/

