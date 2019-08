Amaga AMLO con renunciar a Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si el partido que fundó —Morena— se echa a perder, renunciará a su militancia y pedirá a ese instituto político que cambie de nombre.

“Si el partido que ayudé a fundar, Morena, se echara a perder no sólo renunciaría a él, sino que me gustaría que le cambiaran el nombre, porque ese nombre nos dio la oportunidad de llevar la Cuarta Transformación de la vida pública del país. No se debe manchar ese nombre”, advirtió.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario confirmó que asistirá a las reuniones plenarias de los senadores y diputados de Morena este jueves a las 12:00 horas, donde les entregará una carta con sus recomendaciones de cara al proceso de renovación de la dirigencia nacional.

“Quiero dejar en claro que nosotros luchamos por muchos años para que no se usara el gobierno…, fue una lucha de siempre. Nos hicieron mucho daño porque la elección no era limpia y nosotros no podemos actuar de la misma manera. El gobierno no va a intervenir en las elecciones de Morena y de ningún partido”, subrayó.

Señaló que además de esa garantía les pediría a los militantes de Morena que mantengan ideales y principios, porque lo que acaba a los partidos es el pragmatismo, la falta de principios, el buscar triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, por la ambición del poder por el poder.

“Que se ponga siempre por delante el interés de la nación. Es muy lamentable que partidos que surgen defendiendo causas justas terminen muy mal”, dijo.

En otro tema, el Presidente negó que tuviera injerencia en la salida del periodista Carlos Loret de Mola de la empresa Televisa.

“No tuvimos absolutamente nada que ver en la salida de Televisa de Loret de Mola, para que quede claro”, afirmó.

El mandatario también rechazó que haya un contrato con la televisora para que Loret de Mola, columnista de EL UNIVERSAL, saliera de esa empresa.

“Nosotros nunca le hemos pedido al director de un periódico, al dueño de una estación de radio o de televisión que censure a un periodista, y no sólo eso: ni siquiera le hemos pedido, como se dice coloquialmente, frías a nadie en medios de comunicación”, aseveró López Obrador.

Aprovechó para deslindarse de una iniciativa que se impulsa desde el Partido del Trabajo para regular a medios de comunicación.

“No creo en la regulación, creo en lo que sostenía Sebastián Lerdo de Tejada, de que la prensa se regula con la prensa. No tiene que haber censura, hay libertad”, aseguró.

Durante su conferencia mañanera sorprendió que el Presidente presumió su credencial del Instituto Nacional para Adultos Mayores (Inapam) que brinda descuentos y beneficios a personas mayores de 60 años.

Al destacar la disminución de las tarifas de las Afore, el Presidente buscó en el bolsillo de su pantalón y sacó la credencial que lo acredita como beneficiario de los programas del instituto.

El Presidente también conmemoró el Día Internacional de los Adultos Mayores.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, recordó que hace unos meses “obligaron” al titular del Ejecutivo a registrarse en la Afore de los trabajadores del Estado, PensionISSSTE.

Herrera dijo que desde diciembre pasado el Presidente también contribuye con el Sistema de Ahorro para el Retiro.

Por la tarde, Andrés Manuel López Obrador se reunió con el director general de la empresa italiana ENI, Claudio Descalzi, la primer firma que ha aprovechado la reforma energética de 2013.