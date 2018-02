Alcalde apoya a congregación evangélica.

Cd. Río Bravo, Tamaulipas.- Reafirmando los lazos de hermandad con las diversas comunidades evangélicas de la localidad, el Gobierno Municipal de Río Bravo que dirige el alcalde Juan Diego Guajardo Anzaldúa, mantuvo una reunión con algunas integrantes de la congregación del ejido Liberación del Campesino, donde le solicitaron de su apoyo para la ampliación de la instalación de la iglesia de ese lugar.

“Es un gusto recibir a nuestros amigas del ejido Liberación del Campesino, decirles que reafirmo el compromiso de seguir trabajando en equipo con todos ellos, con los diferentes sectores sociales y grupos organizados de nuestra ciudad, que con su labor diaria fortalecen los valores de nuestra sociedad”, comentó el edil Guajardo Anzaldúa.

Por su parte la Pastora Herlinda Peña y María Anguiano Castellanos, agradecieron al alcalde por el apoyo otorgado, “Estamos muy agradecidas con el Presidente Municipal Juan Diego Guajardo Anzaldúa, pues siempre ha sido un hombre honesto, de buen corazón, sensible y sobre todo sencillo, siempre se ha dado el tiempo de recibirnos y se ha prestado al dialogo con todos nosotros, escucha nuestras necesidades y les ha dado respuesta, no me queda más que agradecer por todas sus atenciones y por darnos este apoyo para la ampliación de nuestra iglesia, que será de beneficio para todos”.