Jaime Hinojosa, Vamos a rescatar los espacios públicos que se encuentran en completo abandono.

Rescatar Espacios Públicos

PROPUESTA:Tenemos espacios públicos que no estan siendo utilizados, tenemos que echarlos a andar, en el video podrán saber a cuales me refiero, podemos hacer mucho por Miguel Alemán y rehabilitar el tejido social, así como ayudar a las familias mas vulnerables con el Velatorio Municipal ya que actualmente es difícil pagar los servicios funerarios.El lugar de las ferias solo se ocupa 15 días en el mes de Octubre, podemos utilizarlo cada domingo como tianguis, ya que cuenta con area pavimentada y baños, utilizando el teatro del pueblo para realizar Domingos Culturales y pasar un agradable día en familia y todo en una misma área. #JuntosSíPodemos#MorenaMiguelAlemán#JaimeHinojosa☑️Compartan☑️

Posted by Jaime Hinojosa Peña on Monday, May 14, 2018