Agradecen vecinos labores de COMAPA de Reynosa. 

Por: Redacción.

Vecinos del fraccionamiento Rincón de las Flores agradecen a la COMAPA de Reynosa por suministrar del líquido a la primaria Rosario Castellanos y reponer el servicio del agua potable en los hogares.

Asimismo, y para que no haya brotes de aguas residuales o encharcamientos, los habitantes hacen un llamado a la población para mantener limpias las calles y evitar que la basura cause taponamientos en las alcantarillas.

El Gobierno Municipal, por instrucciones de la presidenta Maki Ortiz, a través de la COMAPA de Reynosa, responde al llamado de las familias para que el vital líquido no falte en sus hogares y en los planteles educativos, para ello las cuadrillas trabajan en la reparación de equipos que sufren imprevistos, asimismo en el envío de pipas con agua a los sectores en donde se requiere de este vital elemento.

OPINAN CIUDADANOS

Tras pedir a los ciudadanos mantener limpias las vías públicas, la señora Viviana Vázquez agradeció la entrega en pipa de 20,000 litros de agua potable para la escuela Rosario Castellanos, en Rincón de las Flores.

“Agradezco el apoyo a la primaria, donde hay 800 alumnos; tenemos confianza en que COMAPA nos va a seguir apoyando, ya que hasta ahora siempre ha acudido a nuestro llamado”, dijo la señora Vázquez.

También, la señora Silvia Rocha expresó su confianza en que el organismo rector del agua y drenaje solucione el desabasto, tanto en la reparación de los equipos de bombeo como el suministro a la colonia mediante las pipas con el agua potable.

Finalmente, los habitantes coinciden y exhortan a no arrojar desechos a la calle porque la basura causa taponamientos que, al afectar alcantarillas, provocan inundaciones o brotes de aguas residuales, causando a su vez problemas en la salud pública.