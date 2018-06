Acuerdo binacional ‘pisó callos’ a diputados priístas.

* “No le fallan al Gobernador, le están fallando a la ciudadanía que los eligió”: Luis Cantú

Por Redacción

Tal parece que los legisladores del PRI apuestan porque se mantenga el clima de inseguridad en la entidad, toda vez que se opusieron en reconocer el acuerdo binacional nombrado “Campaña de Seguridad y Prosperidad”, firmado por el Ejecutivo estatal y siete agencias gubernamentales de Estados Unidos, que fija algunos objetivos criminales que van a ser sujetos a persecución para detenerlos en ambos países.

Siempre este tipo de acuerdos que brinden solución a la problemática que enfrenta la entidad, y más tratándose de una zona limítrofe con los Estados Unidos, es de aplaudirse, ya que esto no se trata de colores ni de partidos, sino de la seguridad de todos los tamaulipecos, expresó el Diputado local por el PAN, Luis René Cantú Galván “El Cachorro”, en entrevista radiofónica.

“En este tema de seguridad, la mayoría de los diputados hemos estado apoyando todo lo que sea por el bienestar y la paz de Tamaulipas, y en esto obviamente incluye el apoyar las acciones que emprenda el Gobernador, para regresar la paz a nuestro Estado”, precisó el legislador panista.

Cantú Galván indicó que los legisladores, como representantes de la ciudadanía que los eligió, deben estar comprometidos a sacar las cosas de la mejor manera, “y no se vale que los priístas agarren de bandera el tema de la inseguridad; por un lado lo toman como bandera electoral (la lucha contra la delincuencia), pero cuando llega el momento de hacer acciones para tratar de contenerlo, para acabar con la impunidad, se echan para atrás”.

“La ciudadanía nos eligió para atender todas las problemáticas que existan en todos los rubros, y con este tipo de acciones de los diputados priístas no le fallan al Gobernador, le están fallando a la ciudadanía, ya que son ellos quienes nos pusieron en el Congreso, y son finalmente a quienes les debemos respeto”, abundó el “Chachorro”.

Asimismo, el diputado local panistas dejó entrever que quizá ésta fue una reacción de sus compañeros priístas al sentir que les “pisaron los callos”, o sienten temor o miedo de que esta iniciativa binacional derive en una investigación.

“Yo lo digo claro y lo sostengo, esto no lo podemos detener, esto lo tenemos que apoyar. Lamentablemente lo vuelvo a repetir: hay compañeros legisladores que no lo ven de esa manera, lo ven solo político y no es así, no se trata de perseguir a alguien, se trata de poner las bases y poder hacer el trabajo que se merece y el trabajo que es y para el que realmente estamos”.