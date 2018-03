Abogado de Eugenio Hernández solicitara amparo contra extradición. Abogado de Eugenio Hernández solicitara amparo contra extradición.El abogado Rafael Rodríguez dijo sentirse positivo después de hablar con su cliente y conocer los pormenores del proceso de extradición."La resolución de hoy la vemos nosotros como positiva si bien se concede la extradición por parte el secretario relaciones exteriores contrario a la opinión que emite el juez de que no es procedente concederla, se concede solamente por un delito, por uno de los cargos que está haciendo el gobierno de Estados Unidos qué es el de Conspiración para cometer lavado de dinero."Rodríguez manifestó que continua en: http://respuestaenlinea.info/abogado-de-eugenio-hernandez-solicitara-amparo-contra-extradicion/ Posted by Respuesta en Linea on Friday, March 16, 2018

Martín Juárez Torres .-El abogado Rafael Rodríguez dijo sentirse positivo después de hablar con su cliente y conocer los pormenores del proceso de extradición.“La resolución de hoy la vemos nosotros como positiva si bien se concede la extradición por parte el secretario relaciones exteriores contrario a la opinión que emite el juez de que no es procedente concederla, se concede solamente por un delito, por uno de los cargos que está haciendo el gobierno de Estados Unidos qué es el de Conspiración para cometer lavado de dinero.”

Rodríguez manifestó que todavía pueden disponer de un juicio de amparo ya que el delito de lavado por el que se le acusa es como implicado y no como autor. ” Nosotros tenemos 30 días para interponer un amparo en contra de la resolución de el secretario relaciones exteriores y ya será un juez Federal, el que decida si esa resolución de relaciones exteriores está ajustado a derecho o si no debe ser enviado en extradición y este porque esos delitos precisamente no se dan.”

El abogado comento que el ex gobernador Hernández Flores se encuentra bien de salud y confiado en que pudiera libar la extradición “Todavía tenemos un tiempo más en el que continuará aquí, el está muy optimista en relación a cómo se están dando los hechos precisamente porque vamos avanzando en el proceso”

Al concluir dijo que no espera ninguna reacción por parte del gobierno de los Estados Unidos ya que se están tratando cuestiones de legalidad y no de política.